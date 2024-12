Palavra do Leitor - 12 de dezembro de 2024

Jaguar – 1

“Jaguar avaliado em R$ 70 mil ‘some’ de pátio em S.Bernardo’ (Primeira Página, ontem). Alguma dúvida de que estão dificultando a visitação para ter menos ofertas e alguém de dentro embolsar a máquina?

Jaguar – 2

Sempre fazem isso, tiram os carros da cidade e mandam para outra distante. Na minha opinião, é para dificultar caso o proprietário queria correr atrás para retirar. No meu caso, não foi um Jaguar e sim um carro simples, Pálio. Mandaram para São José dos Campos alegando que por lá iria para leilão, sendo que o carro foi apreendido em São Bernardo.

Câmera corporal

Lula chama Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara, para tratar das emendas e votações no Congresso. Que bom seria se políticos também fossem obrigados a usar uma câmera corporal.

PT

O PT está buscando culpados para justificar seu fracasso, em especial, nas urnas durante as eleições municipais. O presidente não sabe por que o povo que sempre foi tão “protegido” pelo PT de repente não está dando bola ao discurso. Ocorre que Lula e sua turma se esquecem de que esse governo taxou a Shein, a Shopee a Aliexpress em 20% até R$ 5 – acima desse valor, a taxa é de 60%. Além de prejudicar a classe média, aumentou a gasolina, o gás de cozinha, cortou verbas da farmácia popular, da saúde, educação, do SUS. Esses cortes atingem aqueles que acreditaram que não seriam prejudicados. Com essa taxação, nos itens que mais interessam, qualquer benefício é ignorado pelo povo.

Na janela do avião – 1

‘Jeniffer Castro diz estar sem comer e dormir após polêmica do avião; bancária já fez publis’ (www.dgabc.com.br). Sinto que já estão querendo perdoar a mãe que deixou tudo isto acontecer. Criança mal-educada, dengosa e sem limites e agora estão querendo culpar a Jeniffer pelo seu sucesso. Jeniffer Castro não tem culpa, apenas fez o certo e ficou na dela. Não adianta a outra parte dar uma de coitada, de que não sabia.

Na janela do avião – 2

Jeniffer errou feio! Enquanto ela estava fazendo as publis, a mãe estava sendo massacrada e odiada na internet. Ela não teve coragem de desmentir que não foi a mãe quem filmou nem na entrevista que deu à Patrícia Poeta, para continuar tendo mais seguidores! Mesmo tendo todo o direito de negar o assento, no fim da história, ficou feio para ela!

