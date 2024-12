Diadema recebe nova unidade do Bom Prato Móvel, no Piraporinha

A segunda unidade do Bom Prato Móvel de Diadema foi inaugurada na terça-feira (10), ao lado da UBS da Vila Nova Conquista, região do Piraporinha, com um cardápio especial: arroz branco, feijão carioca, frango italiano, chuchu refogado e banana de sobremesa. O novo ponto de alimentação fica na Avenida Presidente Juscelino, 759, e atenderá de segunda a sexta-feira, a partir das 12h até o término dos 300 marmitex. O limite é de uma refeição por pessoa, ao preço de R$ 1.

Para escolher o local, foram levados em conta dados do estudo de território da UBS Nova Conquista, cuja área é de grande concentração populacional. O endereço do novo Bom Prato Móvel tem fácil acesso e localização centralizada junto ao Núcleo Habitacional Nova Conquista, mas também fica próximo ao Núcleo Habitacional Naval, na Vila São José.

A inauguração do serviço contou com a presença da vice-prefeita, Patty Ferreira; dos secretários municipais Luci Uliana (Segurança Alimentar) e Zé Antônio (Saúde); da gerente da UBS Nova Conquista, Lívia Fernandes Torres; do ex-secretário de Segurança Alimentar, Gel Antônio; e do presidente da Associação de Moradores, Cícero.

Odete Oliveira, 72 anos, foi a primeira da fila. Aposentada, ela disse que reside na própria comunidade há mais de 30 anos, juntamente com uma filha e um neto. “Assim que fiquei sabendo da inauguração já me preparei para participar também. Eu já conheço o Bom Prato de outra cidade, mas fica longe pra gente ir todo dia. Agora que é pertinho de casa posso vir mais vezes”, contou.

A primeira unidade a operar na cidade foi o Bom Prato Eldorado, em 2022, que serve 1.100 refeições/dia, também ao custo de RS 1, e 300 cafés da manhã/dia, ao preço de R$ 0,50. O café começa a partir das 7h e o almoço a partir das 10h30.

Aos sábados o restaurante do Eldorado, localizado na Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno, 1904, também abre, distribuindo 800 pratos e 150 cafés. Neste dia, o diferencial é que todas as refeições são pelo sistema marmitex.

Quanto às unidades móveis, a primeira a atender o público foi a do Jardim Marilene, na Vila Nogueira. Desde o último dia 18 de novembro, passou a atender na Avenida Dom João VI com a Rua Espanha, no bairro Taboão, servindo 400 pratos/dia.