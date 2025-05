Interior em mutação silenciosa se afirma como polo de vida moderna e economia ativa

O avanço das conexões digitais, o fortalecimento do consumo local e a fuga dos grandes centros estão redesenhando o perfil do Interior Paulista. Regiões que antes eram marcadas por rotinas estáticas e vínculos agrícolas agora se firmam como polos de atração urbana, com shopping centers, universidades, coworkings e até ecovilas. Essas cidades registram crescimento populacional acima da média estadual, enquanto redes varejistas, escolas bilíngues e grandes marcas adotam estratégias voltadas a consumidores interioranos com poder de decisão. O novo interior já não busca apenas a capital — ele cria seus próprios centros de gravidade.

Destaques regionais

Limeira – polo de joias folheadas e metalurgia, forte em educação e comércio regional.

Presidente Prudente – centro logístico e educacional no extremo oeste paulista.

São José do Rio Preto – hub de saúde, tecnologia e agronegócio com forte verticalização urbana.

Ribeirão Preto – “capital do agronegócio”, com serviços de padrão metropolitano.

Bauru – forte presença universitária e sede de redes varejistas e comunicacionais.

Marília – polo da alimentação e tecnologia, com crescente urbanização periférica.

Piracicaba – centro de biotecnologia, agroindústria e inovação acadêmica.

Jundiaí – próxima à capital, com perfil industrial, logístico e residencial de alto padrão.

Sorocaba – centro dinâmico com indústrias, universidades e intensa atividade imobiliária.

No Grande ABC: crescimento dinâmico

Embora o Grande ABCseja tradicionalmente associado à industrialização pesada e à Região Metropolitana de São Paulo, as sete cidades vêm passando por uma transformação que as aproxima desse perfil de crescimento dinâmico e multifacetado. Conheça duas delas:

Santo André

Reconfiguração urbana e imobiliária, com crescimento de condomínios verticais e bairros planejados.

Avanço na área de serviços, tecnologia e educação privada (como polos universitários e escolas bilíngues).

Atrai moradores que buscam qualidade de vida metropolitana com menor custo.

São Caetano

Cidade com o maior IDH do Brasil, referência em educação, saúde e renda per capita.

Concentração de startups, centros tecnológicos e sedes de grandes empresas (como a GM e grupos educacionais).

Estilo de vida urbano refinado, com forte identidade local.

Cidades médias se tornam polos migratórios

Com custo de vida menor e mais qualidade urbana, cidades como Bauru e São José do Rio Preto atraem profissionais qualificados de capitais. A migração de retorno e o êxodo silencioso de São Paulo são parte dessa transição.

Interior avança no empreendedorismo digital

Startups, e-commerces locais e plataformas de serviços digitais ganham força em polos como Sorocaba e Piracicaba. A tendência é de um interior cada vez mais conectado e autônomo economicamente.

Reurbanização e novo valor do campo

Regiões como Avaré, Botucatu e Itapeva registram crescimento de pequenos sítios e moradias rurais com conectividade. A ideia de “viver no campo com alma urbana” se consolida entre famílias jovens e aposentados urbanos.

Educação técnica com foco regional

Instituições como Etecs e Fatecs estão alinhando cursos ao perfil produtivo regional. Em Jaú, por exemplo, há ênfase em calçados; em Araras, agroindústria. É uma educação de base aplicada e com vínculo local.

Identidade cultural regional ganha espaço

Festivais, feiras criativas e movimentos de resgate cultural vêm crescendo em cidades como Taquaritinga, Lençóis Paulista e Presidente Prudente. Há uma busca crescente por pertencimento e expressão fora do eixo metropolitano.

PIB paulista avança 1,4% no bimestre

A economia de São Paulo cresceu 1,4% no acumulado de janeiro e fevereiro. Segundo a Fundação Seade, todos os setores subiram — com destaque para agropecuária (+3%) e serviços (+2,2%).

Indústria mantém ritmo em 12 meses

No acumulado anual até fevereiro, o PIB paulista avançou 3,1%. Os setores com melhor desempenho foram indústria (+2,2%) e serviços (+3,2%), segundo levantamento da Fundação Seade.

Estado cria 175 mil vagas com carteira

São Paulo gerou 175 mil empregos formais nos dois primeiros meses de 2025, alta de 28% sobre 2024. O estado concentra 30% dos postos com carteira assinada do país.

Agro do interior impulsiona crescimento

O bom desempenho da agropecuária no início de 2025, com alta de 3% no bimestre e 12,1% só em fevereiro, foi puxado por polos do interior como Ribeirão Preto, Barretos e Bauru, segundo a Fundação Seade.

2026 vem aí

As eleições gerais serão realizadas no Brasil em 4 de outubro de 2026 para eleger o presidente, vice-presidente, membros do Congresso Nacional, governadores, vice-governadores e as assembleias legislativas de todas as unidades federativas, além do conselho distrital de Fernando de Noronha.

Estratégia de partidos

Os maiores colégios eleitorais do Interior Paulista estão no radar das principais articulações partidárias já de olho em 2026. Em cidades como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, Piracicaba e Sorocaba, a articulação de candidatos passa por alianças regionais e pela busca de nomes com influência estadual.

Temas predominantes

Enquanto isso, partidos menores apostam em nomes locais com forte presença digital ou comunitária, tentando romper a hegemonia de grupos tradicionais. A previsão é de embates com forte carga simbólica — saúde, educação e segurança devem dominar os debates.

Esta coluna é publicada pela Associação Paulista de Portais e Jornais e pode ser lida também no site www.apj.inf.br Publicação simultânea nos jornais da Rede Paulista de Jornais, formada por este jornal e outros 15 líderes de circulação no Estado de São Paulo.