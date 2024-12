Seleção Brasileira de Basquete 3x3 marca presença em Santo André

A cidade de Santo André, que possui estreita relação com o basquete brasileiro, foi palco até a última terça-feira de treinos da Seleção Brasileira de Basquete 3x3. Por uma semana, os times masculino e feminino ocuparam o ginásio do Parque Celso Daniel em preparação para a AmericaCup (Copa América), que será disputada entre esta quinta-feira e domingo, em San Juan, capital de Porto Rico.

“A gente agradece a recepção, a acolhida de Santo André, e todo cuidado em nos atender. Seria bom se todas as cidades fossem assim. Essa modalidade do 3x3 está em crescimento, com uma grande sacada dos organizadores em aproximar dos jovens, mostrando esse basquete mais dinâmico. Este é um grande projeto em nível mundial e que para o Brasil não é diferente. Chegamos sempre no pódio e queremos manter isso nesse ano. Temos objetivos e vamos lutar de todas as formas”, disse Marcelo Sousa, diretor-executivo da Confederação Brasileira de Basquete, e que assumirá o cargo de presidente em 2025.

O Brasil é a única Seleção a ter subido no pódio de todas as disputas do torneio e buscará manter a escrita. No masculino, o País está no grupo ao lado do Chile e de mais uma seleção que virá do qualifying. Já no feminino, a chave tem Brasil, Colômbia e Chile. Pelo formato de disputa, as 12 seleções são divididas em quatro grupos e as duas melhores de cada avançam para as quartas de final. Os jogos terão transmissão ao vivo no YouTube da Fiba (Federação Internacional de Basquete).