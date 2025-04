Poatan, campeão são-bernardense do UFC, reforça solidariedade no Batistini

Alex Poatan Pereira, lutador de São Bernardo que ganhou o mundo ao conquistar por duas vezes o UFC, apareceu nas redes sociais no sábado (6) distribuindo doações no bairro Batistini.

A ação compartilhou mil cestas básicas, onde Poatan nasceu e foi criado. "Estou filmando para outras pessoas, que têm um coração enorme também, verem e ajudarem", divulgou nas imagens.

No vídeo, o atleta ainda fez questão de destacar a importância da força solidariedade mesmo em um dia nublado e chuvoso. "Olha só o tempo que a gente está aqui, mas as pessoas aqui estão realmente precisando", destacou, próximo a uma multidão com guarda-chuvas na fila para o caminhão de abastecimento.

DOAÇÃO

Hoje, um dos caminhos mais tradicionais para arrecadações de alimentos, cobertores, produtos de higiene e limpeza na cidade é o Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo.

Para além das iniciativas privadas como a de Poatan, os moradores podem entrar em contato com a instituição pelo 2063-4010 ou fundo.social@saobernardo.sp.gov.br para retirar dúvidas sobre como ajudar quem está em situação de vulnerabilidade socioeconômica.