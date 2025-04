Pegula confirma boa fase, vence Kenin na final de Charleston e volta ao top 3 do ranking

Oito dias depois de perder a final na quadra dura do WTA 1000 de Miami, a americana Jessica Pegula conquistou o título no saibro verde do WTA 500 de Charleston. A número 4 do mundo venceu neste domingo a compatriota Sofia Kenin, 44ª do mundo, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/5, em 1h26.

Com o oitavo título da carreira, o primeiro no saibro, a tenista de 31 anos vai ascender ao terceiro lugar no ranking mundial, ultrapassando a compatriota e eventual parceira de duplas Coco Gauff e igualando sua melhor posição, de outubro de 2022. A campanha em Charleston, que culminou na conquista inédita após duas semifinais nos dois últimos anos, também consolidou Pegula como a tenista com mais vitórias (25) na temporada.

Foi a primeira final em Charleston envolvendo duas tenistas desde 1990, quando Martina Navratilova venceu Jennifer Capriati. A vitória deste domingo foi a quarta de Pegula sobre Kenin, campeã do Aberto da Austrália em 2020, em seis confrontos desde 2016.

O primeiro set foi marcado pela alternância de domínio das finalistas. Pegula conseguiu a quebra no game inicial e logo abriu 2 a 0. Kenin, porém, reagiu de maneira imediata e venceu 3 games seguidos, virando para 3 a 2. Pegula retomou o comando da decisão, venceu 4 games consecutivos e fechou o primeiro set em 6/3.

As quebras de saque continuaram frequentes no segundo set. Após perder seu primeiro serviço na parcial, Kenin chegou a abrir 5 a 1, mas foi incapaz de fechar o set e viu Pegula se recuperar e vencer 6 games consecutivos para chegar ao título.