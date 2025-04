CBF diz que regra a punição por subir na bola durante jogo cumpre orientação da Conmebol

A CBF emitiu uma nota neste domingo para dar mais explicações sobre a nova regra que pune o jogador que subir na bola durante a realização de uma partida de futebol. De acordo com a entidade, a orientação para combater esse tipo de artifício vem da própria Conmebol.

A novidade gerou muita polêmica, principalmente entre jogadores, ex-atletas e também personalidades ligadas ao mundo do futebol. Muitos consideraram a medida exagerada e se mostraram contrários a esse tipo de punição.

"A Comissão de Arbitragem (CA-CBF) esclarece que publicou o Ofício 964/2025 na sexta-feira seguindo recomendação da Conmebol, orientando os árbitros a punir com cartão amarelo os jogadores que subirem na bola nas partidas organizadas pela entidade continental", diz parte do trecho da nota.

A nota informa ainda, que a Conmebol orientou árbitros internacionais e assessores atuantes nas competições continentais para a necessidade de aplicação da nova regra como cumprimento de medida técnica e disciplinar. Assim, o atleta que cometer, o que agora é uma infração, dará ao adversário o direito a um tiro livre indireto. Além disso, ele será advertido com um cartão amarelo.

De acordo com o documento emtido pela CBF, no último domingo, um jogador brasileiro e um boliviano receberam amarelo em uma partida do Sul-Americano Sub-17, por esta ação em dois momentos distintos da mesma partida.