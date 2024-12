CCJ do Senado continua análise sobre parecer da reforma tributária

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado prossegue com a apreciação do parecer do senador Eduardo Braga (MDB-AM) sobre a regulamentação da reforma tributária, nesta quarta-feira, 11. Após ter feito a leitura do seu relatório, Braga passou a ouvir os senadores que fizeram sugestões de emendas ao parecer.

O relator já disse que vai acatar uma sugestão de mérito do senador Davi Alcolumbre (União-AP), relacionada a fundos filantrópicos.

Na sequência, a CCJ pode realizar a votação do relatório.