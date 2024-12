Raquel Brito aparece com rosto enfaixado após fazer cirurgia de retirada de papada

Raquel Brito apareceu nos stories de seu Instagram com o rosto enfaixado e compartilhou com os seguidores que realizou um sonho ao fazer a cirurgia de retirada de papada. A ex-peoa de A Fazenda, não falou muito acerca do procedimento estético, mas contou que está bastante animada para ver o resultado.

Nos vídeos, Raquel ainda mostra o irmão, o ex-BBB Davi Brito varrendo a casa, enquanto ela repousa.

- Acabei de chegar da cirurgia, e que paciência da doutora [?] Pensem num resultado que tá babado! [Estou] realizada, um sonho realizado, doida pra tirar essa faixa pra ver como vai ficar, tô ansiosa!

Desejamos boa recuperação, Raquel!