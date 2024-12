Bus Noel realiza passeio para crianças com deficiência em Santo André

A Prefeitura de Santo André anunciou nesta quarta-feira (11), por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência e da SATrans, que vai realizar passeios do Bus Noel pela cidade voltados a crianças com deficiência. O veículo é totalmente decorado com luzes e adesivos personalizados para o Natal.



A ação será realizada nos dias 17, 18, 19 e 20 de dezembro. Para participar do passeio, é necessário realizar inscrição no site www.santoandrenatalsolidario.com.br.



O ônibus com decoração natalina vai sair sempre às 18h30 do Paço Municipal, onde está funcionando o Paço Encantado, e irá até o Parque Celso Daniel, local em que as crianças e seus acompanhantes poderão visitar a Casa do Papai Noel e a Vila de Natal. O local tem cenografia inspirada em tradicionalidades natalinas, com efeitos especiais e personagens clássicos da época do ano.



A previsão de retorno para o Paço é por volta das 21h.



PAÇO ENCANTADO



Aberto no dia último dia 6 de dezembro, o Paço Encantado é um complexo natalino com cenografia temática e efeitos especiais, com a tradicional árvore de Natal do Paço, roda gigante, pistas de patinação e ski tobogã e o Ursolino de dez metros de altura.



O local ficará aberto todos os dias até o dia 22 de dezembro, das segundas às sextas-feiras (14h às 22h) e nos fins de semana (10h às 22h).



O Paço Encantado receberá também shows da Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André), no dia 15 de dezembro, e, em seu encerramento, no dia 22, se apresentará Rodrigo Teaser, um dos maiores covers de Michael Jackson do mundo. O tema deste ano é “Santo André e a Terra Encantada do Natal”.