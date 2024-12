Sabrina Sato e Duda Nagle comemoram aniversário de seis anos de idade da filha, Zoe

Parabéns! Nesta terça-feira, dia 10, Sabrina Sato e Duda Nagle reuniram amigos e familiares para celebrar os seis anos de idade da filha, Zoe. Na entrada da festa, que aconteceu em um buffet de São Paulo, o ex-casal posou junto e, no momento também estava Nicolas Prattes, atual noivo da apresentadora. Além de Leda Nagle e de Dona Kika.

Para a festa da herdeira, Sabrina Sato optou por um vestido rosa cheio de detalhes, com uma fenda na perna. A apresentadora ainda exibiu a aliança de noivado que usa com Nicolas.

Além da foto em família, Sabrina posou sorridente com o amado e com a herdeira, que deixou o seu cabelo colorido para brincar muito na comemoração do seu novo ciclo. Vale pontuar que Zoe está com o braço engessado após levar um tombo e fraturar o cotovelo enquanto andava de hoverboard.

Entre os convidados estava a família de Sabrina Sato! Karina Sato apostou em um look de oncinha e posou ao lado do marido e dos dois filhos

Ticiane Pinheiro, Mirella Santos, Thiago Oliveira e o estilista Walério Araújo também estavam entre os convidados.