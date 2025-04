Cine Ipiranga reabrirá por um dia para mostra, após 20 anos fechado

Após 20 anos fechado, o Cine Ipiranga volta a receber o público neste sábado, 12, com a 1ª Mostra Angústia de Cinema. O espaço será reocupado por artistas e cineastas que usam a angústia como força criativa para refletir sobre a realidade do Brasil. A programação inclui curtas-metragens inéditos, painéis com especialistas e performances artísticas, tudo com entrada gratuita.

A mostra é resultado de uma parceria entre o ateliê de arte Angústia e a produtora MyMama Entertainment, e trará temas como violência, desigualdade, migração e resistência. Os curtas foram dirigidos por nomes como Fabrício Brambatti (conhecido como Urso Morto), Tommaso Protti e Carol Pires, nomes que já passaram por festivais internacionais e grandes publicações, como The New Yorker e Le Monde.

Para participar das sessões, basta reservar o ingresso na plataforma Sympla ou retirá-lo na bilheteria do local. Já as exposições e atrações paralelas não exigem inscrição prévia.

Títulos inéditos

Entre os destaques estão As 7 Mortes de Pedro, que mergulha na mente de um garoto obcecado por compreender o fim da vida, e Maldito Darién, que acompanha migrantes atravessando uma das rotas mais perigosas do mundo. Já Terra Vermelha apresenta uma década de vivências na Amazônia, resultado da parceria entre Brambatti e Protti. "São filmes que falam sobre assuntos negligenciados, mas que o debate é fundamental", reflete Urso Morto.

Com diferentes abordagens estéticas, os filmes têm como elo comum a coragem de provocar, refletir e incomodar. A mostra também exibe obras como Cativeiro, sobre prisões emocionais e sociais, Brasil Impossível, que mistura amor e caos no retrato de um país em ebulição, e Meu Coração Já Não Aguenta Mais, exibido no Festival do Rio, sobre sonhos obstruídos pela realidade.

Além das sessões de cinema, o público poderá participar de bate-papos com especialistas como Vera Iaconelli, Maria Beatriz Nogueira (ACNUR), Palomaris, Auá Mendes e o próprio Urso Morto. Haverá ainda exposição de fotografias, instalações artísticas, performances e rodas de conversa com nomes da arte, saúde mental, política e causas indígenas.