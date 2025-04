Marca mundial se une a Harry Potter em sua nova coleção de tênis e roupas

A Puma e a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products lançam a nova coleção colaborativa que mistura o mundo mágico de Harry Potter com a tradição esportiva da Puma. A parceria chega ao Brasil a partir desta terça-feira (08), apresentando peças de vestuário, calçados e acessórios, com forte inspiração nas casas mais icônicas de Hogwarts, Grifinória e Sonserina.

Em Puma x Harry Potter, o Quadribol possui papel central através de peças com inspiração no esporte preferido dos bruxos e mais famoso de Hogwarts. Entre as peças de vestuário, destaque para ambas as Jerseys, os uniformes da Grifinória e Sonserina. Completam a coleção jaquetas, blusas e camisetas.

O sneaker Puma Palermo se transforma nas cores escarlate e dourado, representando Grifinória, e o verde e prata, da Sonserina. O nome de ambas as casas de Hogwarts é estampado nas línguas removíveis das duas versões, além do Leão da Grifinória e a Serpente de Sonserina, em relevo também nas línguas. O Puma Easy Rider, por sua vez, apresenta um visual assimétrico, homenageando as quatro casas de Hogwarts por meio de sutis toques de cor em sua entressola.

Acessórios como uma bolsa de cintura e um boné, dão continuidade ao visual inspirado em trajes escolares do mundo mágico de Hogwarts, com estampa dos brasões e cores das casas.

A nova coleção de Puma x Harry Potter estará disponível em Puma, nas lojas físicas da Puma no Morumbi Shopping e Shopping Metro Tatuapé, além das parceiras Artwalk e Your ID com peças a partir de R$ 149,99.

