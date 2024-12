Projetos de São Bernardo vencem premiação nacional de habitação

Dois projetos da região, ambos de São Bernardo, foram vencedores do Prêmio Selo de Mérito 2024, iniciativa da ABC Habitação (Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação) e do FNSHDU (Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano). Um projeto de educação financeira para moradores de uma comunidade e a construção de habitações para famílias do Galpão Eiji Kikuti foram as ações reconhecidas.

No total, a premiação reconheceu 29 iniciativas de diversos órgãos habitacionais do País, em 11 categorias. A premiação nacional tem como objetivo identificar os projetos habitacionais de maior impacto entre os associados da ABC, voltados à habitação de interesse social e ao enfrentamento de problemas históricos de irregularidade. A edição de 2024 ocorreu na última sexta-feira (6), durante o Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, em Curitiba.

A Prefeitura são-bernardense conquistou o prêmio na categoria parceria público-privada, com a ação piloto “Finanças Pessoais e Mudanças Sociais: Um Novo Caminho”, fruto de cooperação celebrada em maio de 2024 entre a Secretaria de Habitação do município e o Instituto Mauá de Tecnologia, com o objetivo principal de levar noções de controle da economia doméstica para moradores da comunidade do D.E.R. “A instituição de ensino superior desenvolveu um equipamento itinerante batizado de FaB Lab, um veículo adaptado e transformado em um laboratório de fábrica digital, que promove acessibilidade, mobilidade e inclusão social”, descreveu a Prefeitura.

Na categoria Projetos de Habitação de Interesse Social, foi o projeto para o Galpão Eiji Kikuti, no bairro Cooperativa, realizado em parceria com o CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), que foi reconhecido. O trabalho entre os dois órgãos resultou na demolição do galpão, em setembro, e colocou fim à ocupação irregular onde viviam cerca de 600 famílias.

Os moradores serão contemplados com unidade habitacional definitiva, por meio de dois empreendimentos, através do programa CCA (Carta de Crédito Associativo). Até a conclusão das obras, os beneficiados recebem auxílio aluguel de R$ 600 – verba repassada pelo Estado e complementada pela Prefeitura.

“Graças à ação conjunta da Prefeitura, e à atuação do prefeito, Orlando Morando, e do governador, Tarcísio de Freitas, conseguimos solucionar um dos mais graves problemas habitacionais de São Bernardo, que era o Galpão Eiji Kikuti. Todas as famílias deixaram para trás as condições insalubres em que viviam”, disse o secretário municipal de Habitação, João Abukater Neto.

Segundo a CDHU, os empreendimentos, que já estão em obras, devem ser entregues em 2026 para as 592 famílias retiradas da ocupação. No empreendimento Cores de São Bernardo, serão atendidas as primeiras 296 que aderiram ao atendimento e assinaram contrato com a CDHU.

Outras 33 famílias estão sendo reassentadas em moradias compradas por meio de Cartas de Crédito Individual ou por recomercialização de unidades construídas pelo órgão estadual. “As 263 restantes estão em processo de apresentação de documentos e habilitação para atendimento no Residencial Eiji Kikuti. Até o atendimento definitivo, as famílias continuarão recebendo auxílio-moradia”, pontuou a CDHU.