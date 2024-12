Detran altera edital do leilão de Jaguar apreendido em São Bernardo

Um Jaguar apreendido em São Bernardo que está listado no primeiro leilão anunciado pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) para 2025, a partir de 13 de janeiro, não está disponível para visitação no pátio da cidade do Grande ABC, ao contrário do que havia sido divulgado em edital publicado no Diário Oficial do Estado do dia 5 de dezembro.

Após a reportagem do Diário procurar pelo veículo no pátio SBC-1 Municipal (Rua Roberto Scarpelli Amedeo Bigucci, 240, Bairro dos Casa), sem sucesso, e questionar o Detran, o órgão informou que havia um erro no edital original e publicou hoje uma retificação. Quem quiser ver de perto o carro, um Jaguar S-Type V6 SE, ano 2001/2002, terá que ir agora até o pátio da cidade de Casa Branca, no Interior de São Paulo – distante cerca de 247 km de São Bernardo.

O valor do lance inicial para sedã executivo da empresa inglesa de carros é de R$ 15 mil. Em média, um modelo semelhante é encontrado no mercado hoje por cerca de R$ 70 mil.

As novas datas para a visitação pública dos lotes de veículos são de 6 a 10 de janeiro de 2025, no horário das 9h às 16h.

Com início previsto para 13 de janeiro, o leilão de São Bernardo terá quase mil lotes, dos quais 605 automóveis em condições de circular pelas ruas – cabe ressaltar que todos os carros e peças, assim como o Jaguar, estarão no pátio de Casa Branca (Rodovia SP 340, Km 233, telefone 19 99628-1813 e e-mail patio.coordenacaocb@gmail.com).

Há lotes com preços abaixo de R$ 2.000, como um Kadett e um Volkswagen Pointer a R$ 1.900. De outro lado, uma Land Rover Evoque está disponível por lance inicial de R$ 43 mil.

Entre as sucatas, serão 151 unidades aproveitáveis para desmonte e 225 destinadas apenas a fundição ou reciclagem.

As inscrições para participar dos lances vão até 48 horas antes do leilão, no site da empresa organizadora, Pavani Leilões (https://veiculos.pavanileiloes.com), mesmo endereço eletrônico em que serão feitos os lances e as sessões.

De acordo com o Detran, serão cinco dias de pregão. Os três primeiros (de 13 a 15 de janeiro) terão lances para veículos conservados, com condições de circular. O quarto dia (16) será destinado à sucata aproveitável, e o último (17), às chamadas sucatas inservíveis.

No edital publicado no Diário Oficial do Estado (https://abrir.link/leilao-sbc), é possível ver a lista completa dos lotes, com informações como marca, modelo, motor, cor, ano de fabricação e o lance mínimo definido por peritos.

O lance mínimo é o valor de partida para as ofertas. O Detran explica que a avaliação estimada de cada unidade é calculada com base nos valores praticados pelo mercado e no estado de conservação de cada unidade.

Os pré-lances também têm data certa para acontecer: eles começam dias antes do leilão, em 23 de dezembro. Ao dar um pré-lance, o participante está sugerindo um preço para um veículo, valor que será convertido em lance no início da sessão pública e que, se não superado em até 30 segundos, se tornará automaticamente o vencedor e comprador daquela unidade. Uma vez aceito, um lance não pode ser desfeito. Não há possibilidade de desistência, conforme a Lei federal nº 14.133/2021.

Há regras para o lance. No caso dos carros conservados, de acordo com o edital, o valor entre um incremento e outro deve ser de R$ 100. No caso das sucatas aproveitáveis, o valor é de R$ 50. E, no das sucatas para reciclagem, medidas por quilo, de R$ 0,02 (dois centavos) por peso do lote.

Vale ressaltar que, mesmo que tenha um pré-lance tenha sido feito, o proprietário do veículo listado para leilão tem o direito de recuperá-lo até um dia útil antes do certame, mediante a quitação dos débitos pendentes, entre infrações e tarifas de remoção e custódia em pátio.