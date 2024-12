Grávida, Megan Fox termina relacionamento com Machine Gun Kelly

Acabou! O relacionamento de Megan Fox e Machine Gun Kelly chegou ao fim no fim de semana do feriado de Ação de Graças americano, dia 28 de novembro. De acordo com o TMZ, a atriz decidiu colocar um ponto final em meio a uma viagem após ter encontrado um material comprometedor no celular do amado.

Uma fonte afirmou ao site, que Megan teria ficado muito chateada com a situação e optou por encerrar a viagem antes do previsto. Os dois não se viram desde então. Vale pontuar que eles esperam o primeiro filho juntos, com previsão para nascer em março de 2025.

Vale pontuar que eles começaram a se relacionar em 2020, e ficaram noivos dois anos depois. Na ocasião, Meghan ganhou um anel de mais de um milhão de reais.