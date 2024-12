IZA encontra Beyoncé na première de Mufasa: O Rei Leão e ganha abraço da cantora

IZA marcou presença na première de Mufasa: O Rei Leão, que foi realizada no Dolby Theatren, em Los Angeles, Estados Unidos, na noite da última segunda-feira, dia 9. Enquanto posava no tapete vermelho do evento, a cantora encontrou Beyoncé e as duas até se abraçaram. O registro do momento com a reação da brasileira ao cumprimentar a norte-americana rapidamente viralizou nas redes sociais.

O vídeo mostra Beyoncé caminhando em direção de IZA, a cumprimentando, trocando algumas palavras e depois seguindo caminho.

Toda feliz com o momento, a dona do hit Pesadão olha incrédula para a câmera, ainda surpresa com o encontro. A Queen Bey dubla Nala na versão em inglês do live-action da Disney, enquanto a carioca dá voz à mesma personagem, mas na dublagem brasileira.

Um registro gravado em outro ângulo mostra melhor a reação de Beyoncé, que aparece toda sorridente enquanto cumprimenta IZA.