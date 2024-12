Com navio lotado, Belo faz seu primeiro show em alto mar

Sucesso! Na noite da última segunda-feira, dia 9, o cantor Belo realizou o seu primeiro show temático em alto mar. Com a festa Sinais, o músico viu sua plateia vestida com as cores amarela, verde e vermelha.

De acordo com o Lucas Pasin, Belo, que usou um look amarelo, deu um spoiler do seu status de relacionamento:

- Estou de amarelo. Não estou de verde não, viu? E nem de vermelho. Quem está de amarelo é porque tem algo acontecendo. Um alerta de algo, disse no palco.

As apresentações no navio começaram na última segunda-feira, dia 9, e vão até o dia 12 de dezembro. E, além das apresentações do Belo, o público irá acompanhar outros nomes, como Jeito Moleque, Thiaguinho, Ludmilla, Pixote e Rodriguinho, entre outros.

Ferrugem foi o primeiro a se apresentar no navio, e agitou o público com os seus maiores sucessos.