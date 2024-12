Prefeitos eleitos do Grande ABC participam de evento sobre gestão

Os prefeitos eleitos de Santo André, São Bernardo e Diadema, respectivamente, Gilvan Junior (PSDB), Marcelo Lima (Podemos) e Taka Yamauchi (MDB), bem como o chefe do Executivo são-bernardense, Orlando Morando (PSDB), participaram hoje da formação O Prefeito do Século XXI: Liderando para uma Gestão de Resultados, promovida pelo Instituto Iter, em São Paulo.

O evento teve como objetivo oferecer aos prefeitos recém-eleitos e gestores públicos conhecimento aprofundado e domínio sobre as principais dificuldades enfrentadas por municípios de diferentes dimensões e realidades orçamentárias.

Segundo o Iter, a formação visa proporcionar uma abordagem objetiva e prática de casos reais e de soluções bem-sucedidas e, com isso, preparar lideranças municipais para lidar com situações complexas, bem como tomar decisões estratégicas fundamentadas, para promover impacto positivo na vida dos munícipes.

Entre os palestrantes, nomes de peso como o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça, e o conselheiro do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), Dimas Ramalho.

Na agenda ainda constavam Thiago Pinheiro Lima, titular da 7ª Procuradoria de Contas do TCE-SP, Wagner de Campos Rosário, controlador-geral do Estado de São Paulo e ex-ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Sérgio Ciquera Rossi, chefe de gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado, e o advogado e especialista em Direito Público, Marcelo Doval Mendes, da Coordenação Acadêmica do curso.

EXPERIÊNCIA

Segundo Gilvan, foi uma tarde muito produtiva e de troca de experiências de gestão e liderança com políticos de diversas cidades. “Ainda tive a oportunidade de conhecer o ministro André Mendonça, um dos palestrantes. Continuamos em busca de bons modelos de gestão, para ampliar e aperfeiçoar a nossa atuação, de modo que o morador de Santo André possa colher resultados de uma administração cada vez mais moderna e qualificada”, disse o tucano.

Marcelo Lima afirmou que o curso foi muito produtivo, com conteúdo prático e inovador sobre os desafios da gestão pública, considerando diferentes dimensões e realidades orçamentárias.“A troca de experiências com prefeitos eleitos e reeleitos, e o aprendizado com especialistas de alto nível foram enriquecedores e reforçam nosso compromisso com uma gestão eficiente, voltada para atender as necessidades da população de São Bernardo”, destacou.

Taka Yamauchi enfatizou a importância desse tipo de formação para melhoria dos serviços prestados à população. “Estamos trabalhando por Diadema e a constante atualização e o aprendizado são essenciais para que possamos atuar com mais eficiência, principalmente em um momento em que nossa cidade precisa de soluções rápidas e concretas”, pontuou.

O emedebista afirmou, ainda, que adquirir novos conhecimentos, especialmente com profissionais renomados como o ministro André Mendonça e Dimas Ramalho, proporciona uma visão estratégica e mais ampla sobre as dificuldades enfrentadas pelos gestores municipais.

Orlando Morando corroborou a declaração de Taka. “Um evento importante, que contou com a presença de grandes nomes, incluindo o ministro André Mendonça, e também reuniu os prefeitos eleitos da região. Uma oportunidade enriquecedora de debate e expansão dos conhecimentos sobre gestão pública”, afirmou o tucano.