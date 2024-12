Conscientização de trânsito em Ribeirão reúne mais de 10 mil pessoas

Por meio de ações nas escolas e abordagens nas ruas, a Prefeitura de Ribeirão Pires alcançou cerca de 10 mil pessoas em ações de conscientização para o trânsito em 2024, incluindo condutores, pedestres e estudantes da rede pública e privada. As iniciativas fazem parte da campanha municipal para promover mais segurança no viário municipal, atividades que contam com calendário educacional permanente.

Nas escolas, a equipe de Educação Para o Trânsito levou ações lúdicas e práticas para os estudantes. Um dos principais projetos é o “Brincando de Trânsito”, mini curso que busca transformar crianças e adolescentes em multiplicadores das boas práticas no trânsito da cidade. Na rede municipal de ensino, foram mais 6 mil alunos beneficiados.

Nas vias de Ribeirão Pires, agentes e profissionais do Departamento de Mobilidade Urbana levaram materiais informativos para mais de 4 mil condutores e pedestres, que receberam orientações e participaram de ações educativas.

Todo o trabalho de educação para o trânsito é estruturado como uma rede colaborativa, buscando conscientizar sobre as boas práticas.

“A segurança no trânsito é um compromisso de todos e a Prefeitura sempre busca trabalhar a conscientização desde as nossas crianças até os condutores mais experientes. O objetivo é a redução do número de acidentes, em especial com vítimas fatais. O respeito à vida vem em primeiro lugar”, disse o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres.