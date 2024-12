Palavra do Leitor - 10 de dezembro de 2024

Guerra fria

A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico que aconteceu entre 1947 e 1991 e marcou a polarização do mundo em dois blocos: um liderado pelos norte-americanos e outro pelos soviéticos, cada qual defendendo os seus interesses e a sua ideologia. A partir da década de 1970, a União Soviética entrou em colapso, resultado da falta de ações do governo para dinamizar a economia e o atraso tecnológico em relação às grandes potências mundiais. A abertura do país ao Ocidente em 1991, levou ao desmantelamento da União Soviética, marcando o fim da Guerra Fria. Agora, uma nova guerra fria parece ter se iniciado com a ideia do grupo chamado Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) de criar uma nova moeda internacional para concorrer com o dólar. Tal proposta gerou imediata reação do presidente norte-americano eleito, ameaçando taxar em 100% os produtos daqueles países exportados para os Estados Unidos, medida que, se efetivada, atingirá em cheio as exportações brasileiras. Com seu apoio a ditaduras, a terroristas e sua participação ativa nesse novo modelo de guerra fria, mostra que o governo brasileiro continua na contramão da história.

Vanderlei Retondo

Santo André

Lobo e cordeiro

‘As razões do lobo’ (Opinião, dia 6). O renomado escritor Percival Puggina, gaúcho de Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai, a 1.650 km da nossa região, recorda oportunamente a fábula O lobo e o cordeiro de La Fontaine, em artigo no nosso Diário. Traz o pensamento – por analogia, para a política coletivista, polarizada, radicalizada atual – cheia de ódio, e o faz com muita propriedade. Na verdade, enquadra a si mesmo na “lógica do lobo”. Para quem já leu seus artigos, sabe que nas suas publicações, tudo que acontece, ou aconteceu de ruim do País, é culpa do atual presidente eleito, independentemente do curso da água – a jusante, do andamento da economia, PIB, desemprego, da política internacional. Se não for culpa dele, será dos petistas, comunistas, ...istas ...istas. Tomemos a lição do articulista, acatando sua ótima pregação, mas, moderando, para não tomar como exemplo aquilo que pratica.

Evaristo de Carvalho Neto

Santo André

Mercado

“‘Mercado’ não pode definir a economia” (Opinião, dia 7). Excelente abordagem do autor, Gheorge Vitti! O tal ‘mercado’ não tem viés social! Só se preocupa em preservar suas regalias, e não está nem aí para os programas sociais! A sabotagem é feita na surdina !

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Educação segundo Musk

Confesso que não me surpreendi pelo fato de Elon Musk ter fundado uma escola. O surpreendente é a forma como ele encara a aprendizagem das crianças. Com um currículo que aborda ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ainda incorpora o pensamento crítico, metodologia gamificada, educação física, música, artes. Mas o que chama a atenção é a abordagem. A escola atende crianças de 3 a 9 anos e não tem níveis, 1°, 2° etc, pois, segundo ele, ao empacotar o ensino em níveis, cria-se um limite de velocidade ao aprendizado. Na Ad Astra, nome em latim que significa “para as estrelas”, as crianças são agrupadas por interesses e habilidades. Da forma como as escolas são hoje, a criança aprende até certo ponto uma matéria e o passo seguinte fica para a outra série, o que para ele não faz sentido. Ao invés de ensinar fórmulas isoladas, o foco é a resolução de problemas do mundo real. Antes essa escola funcionava na SpaceX, destinada a seus filhos e filhos dos funcionários. Hoje a escola chama-se Astra Nova e é aberta ao público. Estamos muito longe de atingirmos esse nível de educação, mas sem dúvida é o modelo que veio para ficar.

Izabel Avallone

Capital