Em Santo André, Virada Inclusiva termina com 1,3 mil pessoas beneficiadas

Cerca de 1,3 mil pessoas participaram da Virada Inclusiva 2024 de Santo André, realizada de 2 a 8 de dezembro. O evento, que proporcionou atividades em 34 bairros da cidade, foi feito em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e acontece simultaneamente em diversos municípios em alusão ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro. O tema deste ano foi “Superamos barreiras, protagonizamos mudanças!”.

“Durante esta semana oferecemos ao todo 64 atividades espalhadas por todo o território do município. Ofertamos atividades de Utinga até Paranapiacaba, conscientizando as pessoas da importância das atividades serem inclusivas para que pessoas com deficiência possam participar, visando a integração de todos, superando barreiras e protagonizando mudanças”, diz a secretária da Pessoa com Deficiência, Valéria Romera Marcelino.

A programação contou com atividades como hidroaula nos Cesas (Centros Educacionais de Santo André), atividades físicas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), contação de história, reunião do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficie^ncia de Santo Andre´ (Comdef), oficina de panificação, palestras, caminhada, roda de conversa, baile com show do cantor Luiz Ayrão, entre outras

O evento foi realizado pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, com a participação do Comdef e das secretarias de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Mobilidade Urbana, Esporte e Prática Esportiva, Meio Ambiente, além do Núcleo de Inovação Social e da Unidade de Cerimonial, Eventos e Lazer.