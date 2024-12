Patrícia Poeta apresenta Encontro direto do Rio Grande do Sul e desfila como Rainha do Inverno

Patricia Poeta apresentou o Encontro direto da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira, dia 9. A apresentadora retornou ao seu estado natal para conversar com seus conterrâneos e mostrar como os gaúchos estão se reerguendo após as enchentes de 2024.

Enquanto estava por lá, Patrícia ainda foi convidada para desfilar como Rainha do Inverno, em um traje super especial. Em cima de um carro alegórico, a apresentadora participou da tradicional celebração natalina da cidade.

Vale lembrar que, durante o período mais crítico das enchentes, no início do ano, Poeta também apresentou o Encontro direto do Rio Grande do Sul. Na época, a apresentadora andou pelas ruas alagadas e conversou com moradores que haviam sido atingidos pela tragédia ambiental.