Aniversário de Mauá começa com diversão no Paço e presença do prefeito

O prefeito reeleito de Mauá Marcelo Oliveira (PT) chegou no final desta manhã no Paço Municipal para participar das atividades especiais de aniversário dos 70 anos da cidade. O prefeito jogou bola com a criançada, andou de pedalinho com a esposa Fernanda Oliveira e interagiu com a população.



A primeira atividade da agenda do prefeito nesse dia de festa foi a entrega de cestas de Natal para famílias do Jardim Oratório.





"É muito importante no aniversário da cidade poder estar realizando essas entregas e atividades de lazer. A gente vê a alegria do povo", disse Marcelo Oliveira, que agora, neste início de tarde, parte para mais uma distribuição de cestas de Natal, dessa vez no Jardim Zaira.





Hoje o Domingou especial de aniversário começou às 9h e vai até às 17h com diversas atividades ao ar livre, como bike família, tobogã inflável, cama elástica e miniquadras esportivas. Todos as brincadeiras são gratuitas e os moradores ainda ganham pipoca à vontade.





Às 18h começam as atrações musicais, no palco montado no Paço Municipal. Após a Missa 19h, as comemorações encerram com o show mais aguardado do dia, da dupla Israel e Rodolfo, que tem a expectativa de receber 10 mil pessoas.