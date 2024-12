Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema 4x6 neste domingo (8)

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) está operando em regime 4x6 neste domingo (8), permitindo o tráfego no sentido litoral exclusivamente pelas pistas Sul e Norte da Via Anchieta. Para quem segue em direção à capital paulista, o fluxo é direcionado para as pistas Sul e Norte da Rodovia dos Imigrantes.





As condições climáticas adversas, como tempo encoberto, densa neblina e baixa visibilidade, levaram ao bloqueio de diversas alças de acesso. Entre as restrições estão:

Alça da Via Anchieta, no km 40 Norte, com acesso à Interligação Planalto, sentido Imigrantes.

Alça da Imigrantes, no km 42, com acesso à Interligação, sentido Anchieta.

Alça de retorno no km 40+200, sentido litoral.

Alça da Via Anchieta, no km 39 Sul, com acesso à Interligação Planalto, sentido Rodovia dos Imigrantes.



Situação do tráfego

Apesar da operação especial, o fluxo é intenso no sentido São Paulo pela Rodovia dos Imigrantes, com tráfego elevado entre os quilômetros 65 e 45. Já no sentido Praia Grande, na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o tráfego é lento entre os quilômetros 270 e 274 devido ao alto volume de veículos.





As autoridades recomendam cautela aos motoristas, especialmente devido às condições climáticas que podem comprometer a visibilidade nas estradas.