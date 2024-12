Prometeon abre novo centro de distribuição com aporte de R$ 7,5 mi

Prometeon, líder no desenvolvimento, produção e comercialização de pneus comerciais, agro e OTR, inaugurou em Mauá, no mês passado, seu maior e mais moderno centro de distribuição de pneus no Brasil. O complexo é fruto de um investimento de R$ 7,5 milhões e poderá armazenar cerca de 160 mil pneus.

O centro de distribuição, que já está em operação, está instalado em uma área de cerca de 62 mil m², sendo pouco mais de 48 mil m² de área construída. Possui capacidade para movimentação de 12 mil pneus por dia. Ao todo, 134 novos postos de trabalho diretos e indiretos foram gerados.

Sobre este novo equipamento, Thiago Morales, responsável pelas operações logísticas da Prometeon no Brasil, fala: “O resultado é que teremos uma operação ainda mais ágil do que já tínhamos desde a inauguração, em 2021, do outro centro de distribuição, localizado dentro da nossa fábrica em Santo André”, afirma.