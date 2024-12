De povoado à beira do caminho a município do Grande ABC

Com uma população estimada em 393.237 moradores, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Diadema é uma das mais importantes cidades do Grande ABC. Sua história se iniciou a partir de um povoado formado no início do século XVIII.

Com o passar do tempo, o aglomerado de gente que residia na área onde hoje está o centro de Diadema passou a chamar-se Vila Conceição.

O nome Diadema surgiu em 1948, por sugestão de um morador ilustre, o jurista Miguel Reale, quando da elevação do lugar à categoria de distrito do município de São Bernardo.

Dez anos depois, em 1958, quando mais de 200 distritos de municípios paulistas solicitaram à Assembleia Legislativa a realização de plebiscito para decidir sobre a emancipação de cada um, Diadema estava no meio.

O plebiscito ocorreu em 24 de dezembro de 1958. E a emancipação foi sacramentada pela lei estadual 5285, de 18 de fevereiro de 1959. A instalação do Município de Diadema ocorreria em 1º de janeiro de 1960.

A comemoração ocorre no dia 8 de dezembro, dia da padroeira do município, a Imaculada Conceição. A contagem dos anos foi iniciada em 1959, ano em que a lei estadual 5285, de 18 de fevereiro, oficializa a separação do Distrito de Diadema do município de São Bernardo.