Mega-apreensão de drogas em Diadema termina em prisão

A equipe de investigação do 3º Distrito Policial de Diadema, com apoio da Delegacia Seccional, prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, na segunda-feira (5). A operação, que contou com a participação de policiais especializados, resultou na apreensão de grande quantidade de substâncias ilícitas, incluindo cocaína, maconha e lança-perfume.

O mandado de busca foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Carapicuíba, e a investigação revelou que o suspeito utilizava um veículo para transportar as drogas. Durante campana realizada pelos policiais, o carro foi avistado saindo de uma garagem. Ao perceber a aproximação da polícia, o motorista tentou fugir, mas foi interceptado logo em seguida.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado no momento da abordagem, o veículo exalava forte odor de entorpecentes. Após revista minuciosa, foi descoberto um compartimento secreto no painel, que continha 200 invólucros com substância semelhante a lança-perfume, 540 invólucros de maconha e 1.100 invólucros de cocaína.

O indiciado, identificado como A.C.C.D.S., confessou informalmente que havia mais entorpecentes em um apartamento. No local indicado, a polícia localizou 3.900 invólucros de lança-perfume, 16.622 invólucros de maconha e 34.177 invólucros de cocaína, além de uma faca, cadernos com anotações relacionadas ao tráfico e embalagens plásticas.

O indiciado foi preso em flagrante e conduzido ao 3º DP de Diadema, onde foi formalizada a prisão. Os objetos e o veículo utilizado no crime foram apreendidos. A Polícia Civil seguiu com as comunicações de praxe, incluindo a perícia no IML (Instituto Médico Legal).

Ao Diário, o delegado Seccional de Diadema, Eduardo Castanheira, destacou o empenho contínuo da seccional no combate ao tráfico de drogas. “Ressalto que a Seccional de Diadema mantém um trabalho contínuo no combate ao crime de tráfico de entorpecentes e, nesta ocorrência em questão, foi apreendida grande quantidade de cocaína, maconha e lança-perfume em poder de um indivíduo que foi autuado em flagrante”, afirmou.

O indiciado permanece à disposição da Justiça na carceragem do 3º DP de Diadema.