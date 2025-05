USCS apresenta Centro de Inovação com foco regional

A cidade de São Caetano ganhou, nesta terça-feira (6), um novo espaço voltado à tecnologia e à inovação. Foi inaugurado o Inova USCS – Centro de Inovação para o Desenvolvimento Regional, no campus Centro da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

Localizado no quinto andar do prédio da faculdade, na Rua Santo Antônio, 50, o novo centro tem como objetivo retomar e impulsionar a competitividade da região, incentivando o desenvolvimento da tecnologia. O projeto foi viabilizado com recursos da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), vinculada ao MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações), aprovado no segundo semestre de 2023.

A iniciativa é resultado da parceria entre a universidade, a Prefeitura de São Caetano e a FAUSCS (Fundação de Apoio à USCS), com o objetivo de fomentar o desenvolvimento tecnológico, estimular o ecossistema de inovação e fortalecer a chamada sociedade do conhecimento. O espaço abriga três laboratórios com equipamentos de última geração, coworking com 60 estações de trabalho – destinadas a startups e empresas já consolidadas –, área de prototipagem com impressoras 3D, além de salas para treinamentos, eventos, reuniões e áreas administrativas.

Segundo o reitor Leandro Prearo, o centro significa um compromisso com o futuro. “Mais que um espaço físico, representa a materialização de um compromisso da comunidade USCS com a inovação e com o papel transformador que as instituições de ensino superior estão sendo chamadas a desempenhar na sociedade contemporânea”, afirmou.

Atualmente, o Inova USCS abriga 21 empresas em processo de incubação, sendo 13 delas ligadas à área da saúde, cinco à tecnologia da informação e comunicação, duas de perfil multimercado e uma voltada à indústria 4.0. Também já foram capacitados 420 alunos e professores em empreendedorismo, ideação e ferramentas de inteligência artificial.

Para a coordenadora do Inova, professora doutora Maria do Carmo Romeiro, o projeto ultrapassa os limites municipais. “São Caetano está fazendo algo não só para a cidade, mas para o Grande ABC, para o Estado, para o Brasil – e quiçá para o mundo”.

O prefeito Tite Campanella (PL) destacou a dimensão regional do centro e um possível futuro do projeto no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. “O Consórcio é nosso parceiro principal. Com a volta de São Caetano ao Consórcio, esperamos ter uma troca de recursos, recursos técnicos, recursos de conhecimento, mais rica, que faça com que tanto a universidade aprenda, o consórcio compartilhe e a comunidade toda do Grande ABC possa usufruir disso”, pontuou.

“O Inova USCS tem como proposta contribuir para o resgate da competitividade regional e isso só pode ser feito a partir da competitividade das empresas, das organizações em geral”, explicou a coordenadora Maria do Carmo.