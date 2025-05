Moradores de São Bernardo recebem matrículas de imóveis após décadas

“Como eu nunca tive a escritura da minha casa, receber isso é uma alegria. Já faz 20 anos que eu moro lá”, afirmou Adauto Cardoso Fagundes, 59 anos, que enfim estava com a escritura de seu apartamento em mãos. A frase do auxiliar de produção reflete o sentimento das 736 famílias da Vila Ferreira beneficiadas pelas entregas de matrículas de imóveis, nesta terça-feira (6) à tarde, em São Bernardo, com as presenças do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), do prefeito anfitrião Marcelo Lima (Podemos), além de outros chefes de Executivo da região, como Gilvan Junior (PSDB), de Santo André, Taka Yamauchi (MDB), de Diadema, e Guto Volpi (PL), de Ribeirão Pires.

Além da regularização fundiária, o evento serviu para que o governador apresentasse o lançamento do CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) Móvel, que irá percorrer de forma itinerante os municípios do Estado, a fim de facilitar o acesso dos mutuários aos serviços da estatal. Pela maior cidade do Grande ABC, a carreta deu suporte à distribuição das matrículas aos moradores do Conjunto São Bernardo do Campo F, beneficiados pela solenidade desta terça.

“O maior sonho que cada um pode ter é a casa própria. Mas, se a escritura não está averbada, este sonho não está completo. Sem o título, não é possível transferir, vender ou passar a casa para filhos e netos. Hoje, quase 130 mil famílias realizaram esse sonho no Estado com a matrícula em mãos. Já o CDHU Móvel foi criado para chegar mais perto do cidadão e prestar um serviço público melhor. É como se levássemos o cartório para perto da casa de cada um”, frisou Tarcísio.

Para realizar a distribuição das escrituras, a CDHU investiu R$ 2,9 milhões na regularização do núcleo habitacional, cujos imóveis foram inaugurados em etapas, entre 1993 e 2024. A medida busca resolver o passivo de conjuntos antigos que ainda careciam de documentação oficial. Hoje, todos os empreendimentos entregues pela companhia já saem com averbação e escritura completa, assim garantindo a segurança jurídica desde o início da ocupação.

“Quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas pelo tanto que tem feito e ainda vai fazer por São Bernardo e por todo o Estado. É uma grande alegria ver que hoje a Vila Ferreira está praticamente toda urbanizada. E essa entrega concretizada nesta tarde conta com nosso apoio integral”, discursou Marcelo Lima durante a solenidade.

O sentimento de enfim ter a garantia legal sobre o teto que acolhe uma família se contagiou entre os moradores do conjunto residencial. “Eu já tinha por volta de 15 anos tentando regularizar meu apartamento”, contou o motorista de aplicativo David Lemeos Rodrigues, 40 anos. A dona de casa Rosinalva Maria de Melo, 53, também comemorou. “Estou muito feliz. Já moro lá há 32 anos.”

Segundo o governo do Estado, o projeto de urbanização do Complexo Vila Ferreira, desenvolvido pela CDHU, tem entre suas finalidades a regularização urbanística e fundiária do bairro, núcleo que ocupa uma área total de 83.444,40 metros quadrados adquirida pela estatal em 1987.

O projeto prevê a produção de novas unidades habitacionais e obras de infraestrutura urbana para transformar o local em um bairro com plenas condições de habitabilidade. A CDHU já beneficiou 1.736 famílias com moradias e 112 com urbanização. Atualmente, estão em licitação obras de infraestrutura de saneamento e pavimentação para atender mais 190 famílias.