Tite Campanella se reúne com Marcelo Lima e William Dib

O prefeito eleito de São Caetano, Tite Campanella (PL), compartilhou neste sábado (7) nas redes sociais um registro de um encontro com o prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), e o ex-prefeito, William Dib (PSB). A reunião aconteceu na residência do liberal e foi destacada por ele como um momento importante de diálogo.

"Uma honra receber em minha casa para um café o prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima, e o ex-prefeito, William Dib", escreveu Campanella na legenda da publicação.

Enquanto o podemista deu mais detalhes sobre a conversa. "Tomando um café e conversando sobre o futuro da nossa região, com o prefeito eleito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, e o ex-prefeito de São Bernardo, Dr. Dib. É o ABC paulista cada vez mais unido, buscando o desenvolvimento e melhorando a vida de quem vive aqui!", ressaltou.

Os laços entre os futuros prefeitos de São Caetano e São Bernardo têm se fortalecido desde o segundo turno das eleições, quando Tite declarou apoio a Marcelo contra Alex Manente (Cidadania), que tinha como vice o liberal Paulo Chuchu, colega de partido de Tite. Na última sexta-feira (6), os dois estiveram juntos em São Bernardo durante uma agenda do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O encontro também reforça a proximidade entre Marcelo e William Dib, que, apesar de ter integrado uma chapa oposta no primeiro turno, tornou-se aliado no segundo. Durante a coletiva de imprensa para anunciar os primeiros secretários de sua futura gestão, Marcelo destacou o papel de Dib como conselheiro e amigo, revelando que o ex-prefeito foi um dos primeiros a declarar apoio após a definição do segundo turno. Nos bastidores, já há especulações de que Dib possa assumir um cargo relevante na nova administração, possivelmente à frente de uma autarquia.