Cultura nordestina invade São Bernardo com festa no Rudge Ramos

São Bernardo se transforma em um pedacinho do Nordeste neste fim de semana (7 e 8 de dezembro), com a segunda etapa da Festa Nordestina. Realizada na Praça São João Batista, no bairro Rudge Ramos, a celebração gratuita reúne o melhor da cultura, música e gastronomia nordestina, em um evento acessível para toda a família.

Com uma programação rica e cheia de diversidade, a festa traz apresentações de forró pé de serra, piseiro e forronejo, garantindo animação do início ao fim. Entre os destaques musicais estão Klecinhos 50graus e Os 3 do Norte, além de uma aula interativa de forró no domingo, para quem quiser aprender ou aperfeiçoar os passos desse ritmo contagiante.

Sabores e tradições do Nordeste

Além da música, o evento também oferece um verdadeiro banquete de sabores nordestinos. No cardápio, delícias como acarajé, baião de dois, cuscuz e buchada de bode dividem espaço com opções tradicionais como hambúrgueres, pastéis e churros, garantindo opções para todos os gostos. Acompanhando o menu, bebidas variadas completam a experiência gastronômica, com destaque para as refrescantes caipirinhas.

Diversão para todos

Voltado para todas as idades, o evento conta ainda com um espaço kids para os pequenos, é pet friendly e tem estrutura acessível para pessoas com deficiência. Vale lembrar que a entrada no evento é controlada: não é permitido levar alimentos, bebidas ou objetos proibidos, como armas ou coolers.

Programação de shows

Sábado (07/12):

16h: Cleber Gonzaga (Forró Pé de Serra)

20h: Klecinhos 50graus (Forró/Arrocha/Piseiro)

Domingo (08/12):

13h: Aula interativa de Forró

14h: Os 3 do Norte (Forró Pé de Serra)

18h: Mestre Aluísio Cruz (Forró Pé de Serra)

Local: Praça São João Batista, Bairro Rudge Ramos, São Bernardo do Campo

Horário: Sábado de 12h às 22h | Domingo de 12h às 22h

A festa, promovida pela Paróquia São João Batista em parceria com a MK Produções e Eventos, conta com o apoio da Prefeitura de São Bernardo e reforça a importância de celebrar as culturas regionais, proporcionando momentos inesquecíveis para moradores e visitantes.