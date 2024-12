Obituário - 8 de dezembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Orlando Zanon, 88. Natural de Getulina (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zélia Soares Vieira Hernandes, 87. Natural de Bauru (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Firmino da Silva, 84. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Cecília de Santi Cruppi, 69. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo da Silva, 68. Natural da União dos Palmares (Alagoas). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Roberto Gomes Rosendal, 63. Natural de Santo André. Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Motorista. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Dionizia Maria da Silva, 51. Natural de Abaré (Bahia). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Edgard Pereira de Assis, 97. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Ramiro dos Santos, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Teruko Akazuka, 95. Natural do Japão. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Inês Graça Gomes Matos, 92. Natural de Icó (Ceará). Residia no Horto Florestal, em São Paulo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Rosalina Helena Bof Marques, 92. Natural de São Bernardo. Residia no bairro do Embaré, em Santos (SP). Viúva do jornalista João Bosco Valin Marques. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Pedro Alves de Souza, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Leonardo Henrique de Souza, 24. Natural de Santo André. Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Motoboy. Dia 3, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Hozana Pereira da Costa, 93. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Germana Botacini Alves, 90. Natural de Quatá (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 3. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

José Batista dos Santos, 89. Natural de Água Branca (Alagoas). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Antonio Roberto de Souza, 79. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Memorial Parque Paulista, no Embu das Artes.

RIBEIRÃO PIRES

Lúcia Di Santo, 100. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 3, em Santo André. Cemitério São José.

José Gomes Aveiro, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério Bom Jesus, de Paranapiacaba.