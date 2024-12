Fred Bruno é o novo apresentador do Globo Esporte: A ficha ainda não caiu

Novidade na área! Na tarde desta sexta-feira, dia 6, Fred Bruno usou suas redes sociais para anunciar que é o novo apresentador do Globo Esporte - SP. O ex-BBB e jornalista irá assumir a atração em 2025.

Com um vídeo ao lado dos pais, Fred contou que está realizando o maior sonho de sua carreira profissional:

Sim, eu sou o novo apresentador do Globo Esporte-SP! A ficha ainda não caiu, mas oficialmente o meu maior sonho profissional se tornará realidade em 2025. E esse anúncio não poderia ser diferente, tinha que ser com quem me fez chegar até aqui.

Em seguida ele agradeceu por tudo que aprendeu com os pais e com o irmão:

Meu pai me apresentou o esporte, minha mãe a paixão pela TV e meu irmão sempre me apoiou em tudo, além de ser extremamente importante pra que esse passo na minha carreira se tornasse realidade.

E encerrou:

Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida e quero contar muito com vocês pra estarmos juntos nessa! O GE É NOSSOOOOO!!

Através dos comentários, Felipe Andreoli, antigo apresentador do programa, desejou boa sorte a Fred:

Voa, escreveu ele, com emotions de coração.

Parabéns, Freeeeeed! Agora volta pra SP e bora comemorar isso. Porque agora vou ser obrigado a te cornetar todas as manhãs no globo esporte, comentou Alface, seu parceiro no Big Brother Brasil.

Marcos Mion também celebrou a novidade:

Ahhhhh mano!! Que ALEGRIA!!!! Você merece demais!! Agora mete esse carisma e criatividade na tela que o céu é o limite!!!