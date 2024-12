Santo André soma 4,1 mil toneladas de alimentos doados desde 2017

O Banco de Alimentos, um dos programas do NIS (Núcleo de Inovação Social) de Santo André, arrecadou, desde o início do programa até o momento, 4,1 mil toneladas de alimentos, o que equivale a mais de 345 mil cestas básicas, que, segundo o Paço, beneficiaram mais de 55 mil pessoas por meio de 127 entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social de Solidariedade.

Durante o evento Café Solidário, realizado ontem para a prestação de contas de todas as ações e programas sociais, também foi divulgado que o Moeda Verde alcançou presença em 29 comunidades, com mais de 1,7 mil toneladas de recicláveis arrecadados e mais de 350 toneladas de alimentos distribuídos desde que foi criado. O Moeda Pet, que troca garrafa Pet por alimento para cães e gatos, arrecadou 1,1 milhão de garrafas e entregou 60 toneladas de ração.

Além de alimentos, o NIS recebe doações diversas. O Santo André Solidário arrecada agasalhos, brinquedos, mochilas, livros, entre outros itens. Foram 2,7 milhões de unidades recebidas desde 2017 e distribuídas para a população carente da cidade.

A Escola de Ouro Andreense, que garante capacitação gratuita em diversas áreas (como artesanato, beleza, construção civil, culinária, informática e outras), alcançou a marca de mais de 91 mil certificados de qualificação profissional entregues.

Os eventos solidários realizados no estacionamento do Paço Municipal também alcançaram resultados expressivos.

A Feira da Fraternidade, realizada em abril, por exemplo, acumula a arrecadação de 38,2 toneladas de alimentos. O Arraial Solidário, mais 35 toneladas, além da doação de 30 mil cobertores e agasalhos. Já o Natal Solidário soma mais de 66 toneladas de alimentos arrecadados e mais de 100 mil itens doados.

“Celebramos essa corrente da solidariedade justamente neste dia 5 de dezembro, que é Dia Internacional do Voluntariado. Um trabalho que enche o coração de quem faz, mas, acima de tudo, ajuda muito quem recebe. Nós sempre acreditamos que a política pública só é efetiva quando há união de todos, poder público, iniciativa privada e terceiro setor”, disse Ana Carolina Serra, deputada estadual e primeira-dama de Santo André.

O evento contou ainda com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB) e da presidente do NIS, Ana Cláudia de Fabris, além de entidades sociais e representantes de empresas apoiadoras dos programas.

“É um orgulho olhar para a trajetória do Núcleo de Inovação Social e perceber quantos munícipes, das mais variadas faixas etárias, foram impactados positivamente por iniciativas como o Moeda Verde, Banco de Alimentos, Escola de Ouro, entre tantas outras. Representa mudança de vida para quem mais precisa”, afirmou Paulo Serra.