Palmeiras pega Porto e Messi em sorteio do novo Mundial

Com o sorteio da Copa do Mundo de Clubes realizado na tarde desta quinta-feira (5), o Palmeiras conheceu seus adversários de grupo, e terá Porto, de Portugal, e o time de Messi como desafios na primeira fase.

No pote 1, o Alviverde foi sorteado como cabeça de chave do Grupo A. Por regra, enfrentaria um time europeu, já que formavam o pote 2 por completo, mas se livrou de opções como Chelsea, Inter de Milão e Atlético de Madrid, e acabou com Porto, de Portugal, em sua chave, que apesar de ser bicampeão da Europa, não divide espaço com times do primeiro escalão mundial.

Outra surpresa na chave do Verdão é o Inter Miami. O clube ganhou destaque em 2023 quando o atacante Messi ingressou no elenco. Além do argentino, hoje os norte-americanos contam com outras estrelas, como Luis Suárez, Busquets e Jordi Alba, além do ex-zagueiro Mascherano como treinador. Quem completa a chave do Palmeiras é o tradicional Al Ahly, do Egito.

Flamengo (Grupo D) e Fluminense (Grupo F) são outros brasileiros que participarão da competição, que está marcada para junho de 2025. Isso sem contar o Botafogo (Grupo B), que estava no pote 3 e terá o caminho mais complicado entre os times do País, com os franceses do PSG, e o Atlético de Madrid, da Espanha, na chave.