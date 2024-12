SP adota radares e sistema de alerta para época de chuva

O governo de São Paulo lançou ontem oficialmente a campanha SP Sempre Alerta – Operação Chuvas, no Palácio dos Bandeirantes. A iniciativa, realizada pela Defesa Civil, em parceria com outros órgãos estaduais, tem foco na prevenção de desastres naturais e se concentra em preparar o Estado para a temporada de chuvas intensas, minimizando riscos e garantindo pronta resposta em situações de emergência.

“Quando a gente fala em mudanças climáticas, tem que se basear em três eixos principais: prevenção, ação e reconstrução. Na manhã de hoje, vemos o Governo de São Paulo agindo, pela Defesa Civil, justamente nesses importantes eixos para que a gente possa criar cidades mais resilientes”, afirmou o vice-governador, Felicio Ramuth.

Na operação deste ano, a Defesa Civil contará com novos radares meteorológicos. A inovação tecnológica faz parte da modernização do Sistema de Monitoramento Climatológico do Estado de São Paulo e contempla a integração de equipamentos mais modernos.

Para aumentar a resiliência às mudanças climáticas, a Defesa Civil investirá R$ 5,5 milhões para a contratação de mapeamentos de risco e elaboração do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, que vão facilitar a prevenção, preparação e resposta aos desastres no Estado.





ALERTAS

O novo sistema Defesa Alerta, baseado na tecnologia cell broadcast, começou a funcionar em todo o Estado ontem. Agora, quem estiver em uma área com risco de desastre receberá um alerta independentemente de cadastro prévio. O sistema funciona mesmo com o aparelho sem crédito ou no modo silencioso. A nova ferramenta será utilizada em caso de eventos severos ou extremos, como o ocorrido em São Sebastião em 2023.