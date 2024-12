Alex Manente recebe prêmio ‘Excelência Parlamentar 2024’

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) recebeu, hoje, o prêmio Excelência Parlamentar 2024, entregue pelo Ranking dos Políticos durante evento no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília.

Em seu terceiro mandato consecutivo, Manente foi destaque pelo desempenho de suas funções legislativas ao longo deste ano, ficando entre os dez parlamentares mais bem colocados do País no ranking, com 8,64 pontos.

Está não é a primeira vez que o cidadanista é premiado. O deputado foi agraciado com a premiação em 2021, 2022 e 2023, ocasião em que registrou nota de 8,75 pontos, sendo o segundo parlamentar de São Paulo e o quarto na colocação geral. Ainda foi o congressista com a melhor média no Ranking dos Políticos na Legislatura 56a (2018-2022), e o melhor parlamentar do Brasil em 2022.

A pontuação dos parlamentares é definida de acordo com sua atuação no combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício da máquina pública. Para avaliação são apurados os dados sobre presença nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e votações nas decisões mais importantes do Congresso.

“É com muita satisfação que recebo mais uma vez esse prêmio de Excelência Parlamentar do Ranking dos Políticos. Tive a honra em ficar entre os cinco melhores parlamentares do Brasil este ano e vamos continuar cumprindo a nossa missão, a nossa jornada, de representar à altura o que nossa população merece. Isso é fruto do trabalho integrado com o cidadão, com a sociedade, com as pessoas de bem que colaboram diariamente conosco”, afirmou Manente.

O deputado tem se destacado por sua atuação em pautas relacionadas à segurança pública, desenvolvimento urbano e políticas públicas voltadas para a transparência e combate à corrupção. É autor da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que propõe a prisão após condenação em segunda instância, considerada uma das pautas mais relevantes no combate à impunidade e à corrupção no Brasil.

Também é relator da lei que prevê o uso do cordão de fita com desenhos de girassóis como indicativo de deficiência não visível externamente e da que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores.

Manente também foi um dos principais articuladores da aprovação da Lei das Estatais em 2016, que busca garantir maior transparência e eficiência na gestão das empresas públicas.