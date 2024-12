Matheus Vargas e Hariany conhecem José Leonardo e afastam rumores de briga em família

Alerta de fofura! Matheus Vargas bancou o titio babão e compartilhou nas redes sociais, o momento em que ele e Hariany Almeida, sua namorada, conhecem o sobrinho, José Leonardo.

O casal esteve presente na comemoração antecipada dos três meses do bebê, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe. No vídeo compartilhado por Matheus, ele brincou dizendo que estava surpreso do pequeno não chorar:

- Olha quem a gente veio conhecer. Achei que ele ia chorar, mas a gente começou bem. De todos os meus sobrinhos ele foi o primeiro que não chorou. Olha os olhos claros!

Hariany por sua vez também estava encantado com o caçula da família e tentou arrancar um sorrisinho do netinho do cantor Leonardo.