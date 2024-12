Santo André ganha centro especializado em TEA

A Prefeitura de Santo André inaugurou nesta terça-feira (3), no bairro Campestre, o TEAcolhe, equipamento de saúde voltado ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A inauguração do espaço, construído com o intuito de oferecer orientação, suporte e acolhimento para usuários e suas famílias, foi feita em uma data emblemática, no dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

De acordo com Paço, o investimento foi de R$ 350 mil para a reforma do espaço, que é um anexo do Reabilita, na Rua Vitória Régia, 940. O encaminhamento será feito após atendimento nas UBS (Unidades Básicas de Saúde). O atendimento é de segunda a sexta, das 7h às 18h.

Estiveram presentes no evento o prefeito Paulo Serra (PSDB), a deputada estadual de São Paulo e primeira-dama, Ana Carolina Serra (Cidadania), a secretária da Pessoa com Deficiência de Santo André, Valéria Marcelino, o secretário de saúde, Acácio Miranda, o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, e a secretária adjunta de cultura do município, Azê Diniz.

“Esse é o resultado de um trabalho em equipe, com total entrega de todos os envolvidos. É um projeto novo e precursor aqui em Santo André, com a melhor estrutura para atender que precisa”, disse Acácio Miranda sobre o projeto, que envolveu diretamente diversas secretarias.

Segundo Paulo Serra, o projeto foi um “desafio de política pública”. “Não existe solução simples para um desafio complexo. Materializamos aqui uma política pública transversal que coloca a pessoa no centro. Esperamos que isso traga qualidade de vida para os moradores andreenses e que Santo André seja exemplo”, declarou o prefeito.

“Aqui, cada pessoa e sua família será respeitada dentro de sua singularidade. Inclusão não é apenas uma palavra, é uma ação que deve promover, além do cuidado com a saúde, a convivência social. Estamos lutando cada vez mais por um mundo mais justo e digno para que essas pessoas sejam cuidadas e incluídas na sociedade”, afirmou Ana Carolina.

O TEAcolhe possui uma estrutura de 460 m2, com 12 salas de atendimento individual, equipadas com mobiliário montessoriano, além de salas de terapias multissensoriais, de integração em grupo, brinquedoteca e área para atividades ao ar livre.