Em meio à polêmica, Adriane Galisteu fala sobre atriz que a interpretou em Senna

Adriane Galisteu elogiou a atriz que a interpretou na nova série da Netflix, Senna, que conta a história da vida de Ayrton Senna, piloto brasileiro que morreu aos 34 anos de idade após se acidentar durante uma corrida de Fórmula 1, em 1994, na Itália. A apresentadora e o corredor viveram um romance de cerca de um ano e meio, que chegou ao fim apenas com a morte do atleta.

No último domingo, dia 1º, Julia Foti publicou um vídeo nas redes sociais lendo um trecho do livro de Galisteu, O Caminho das Borboletas - Meus 405 Dias ao Lado de Ayrton Senna, que conta a história dos dois.

- Ele se sentou ao meu lado. Um brilho iluminava o seu rosto bronzeado e o seu sorriso adolescente. Senti pela primeira vez o calor de uma aproximação real e espontânea. Ele tinha, óbvio, dificuldade em dar o primeiro passo. Eu, mesmo querendo muito, nunca dou o primeiro passo. Mas, entre nós, havia algo mais. Uma conversa longa, um olhar, um toque. Ele tentou me beijar, eu me esquivei, bateu na trave. Fomos salvos os dois, em nossa timidez, pela chegada da galera ruidosa e alvoraçada. Ainda com um sorriso amarelo, ele me seguiu. Não esperou que eu me sentasse de novo. De pé, ele me beijou. O primeiro beijo, um beijo de verdade! E mais um, outro, outro mais. Beijos, beijos e beijos. Parecia que a noite estacionara em cima de nossas cabeças. Tudo parou, a noite, o tempo, os ruídos, o mar, o vento. Beijos e carícias, não mais do que isso. Fique sabendo que isso pra mim é muito sério, interrompi. Para mim também, disse ele, leu a atriz, enquanto sorria.

Não demorou muito para que Adriane demonstrasse seu carinho por Julia. A apresentadora comentou no vídeo vários emojis de beijinho e republicou a gravação nos Stories do Instagram, onde escreveu:

Gosto muito dela, Julia Foti!

Vale lembrar que o lançamento da série está sendo muito comentado após a produção dar menos destaque a história de amor entre Ayrton e Adriane, e focar no relacionamento do piloto com a Xuxa Meneghel, que o namorou cerca de um ano.