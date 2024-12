Luciano Huck entrega acidente com parte íntima na infância que Angélica nunca soube: Sangrando

Revelações! No último domingo, dia 1, Luciano Huck revelou um trauma de infância enquanto comandava o quadro Quem Quer Ser Um Milionário. Casado com Angélica, com quem tem três filhos, o apresentador contou que nem a esposa sabe do ocorrido.

Tudo começou após o participante revelar que decepou o dedo após sua aliança prender na trava de futebol. Diante do relato, Huck contou que algo parecido aconteceu com ele na infância, mas com a sua parte íntima.

- Nunca contei isso, acho que nem a Angélica sabe? Me lembrou um trauma, mas, graças a Deus, não perdi nada. Quando era criança, no recreio, a gente jogava vôlei. Naquela época, a trave precisava ser presa em ganchinhos. Eu subi para prender o de cima, escorreguei, e o de baixo prendeu? Mas não foi no dedo, contou.

O apresentador explicou que a escola ligou para sua mãe:

- Ligaram para minha mãe porque eu estava com o saco sangrando.