Diego Martins comenta sucesso de Priscilla, Rainha do Deserto: Uma honra

Diego Martins conquistou o público com todo o seu carisma e talento e, por onde quer que passe, chama a atenção e sempre tem um tempinho para falar com as pessoas que admiram seu trabalho. E com o ESTRELANDO não foi diferente! O ator esteve em cartaz com o musical Priscilla, Rainha do Deserto, baseado no filme de mesmo nome do ano de 1994.

A história é sobre duas drag queens e uma mulher transsexual que recebem a proposta para trabalharem no deserto na Austrália. É dentro do ônibus Priscilla que eles encaram diversos desafios antes de conseguirem chegar ao destino final.

No musical, Diego é Felicia, uma drag que tem a linguinha bem afiada, humor ácido e sem papas na língua para falar o que bem pensa. Tendo atuado ao lado de Reynaldo Giannechini, o ator confessa que o momento foi icônico.

- Foi lindo, foi lindo demais. Priscilla é uma obra muito icônica, que representa muita gente, me representa também. E foi muito gostoso poder trazer uma obra dos anos 90 para 2024. Com questões de 2024, com atualizações para esse ano. E foi muito legal, foi uma honra.

Diego ganhou o coração dos fãs com seu personagem Kelvin na novela Terra e Paixão, se tornando queridinho de muitos e ganhando milhões de seguidores no Instagram.

O ator confessou que gosta muito de conversar e opta por tentar manter uma relação próxima com seus seguidores, sempre sendo muito aberto sobre os assuntos nos Stories.

- É uma relação muito próxima mesmo, porque eu gosto muito de me comunicar com as pessoas. Então, meus stories são sempre abertos, eu falo muito, falo aberta com as pessoas.

O artista diz que gosta de deixar o espaço aberto para fazer amizades e se conectar de fato com as pessoas que estão do outro lado da tela.

- Acho que eu dou um espaço de amizade para as pessoas que me seguem, sabe? E eu acho que é nisso que eu acredito. Essa comunicação mais direta.