Nego Di demite advogada que colocou sua liberdade provisória em risco

Eita! Nego Di demitiu sua advogada de defesa, Tatiana Vizzotto Borsa, após ela publicar uma foto com o humorista, colocando sua liberdade provisória em risco.

O ex-BBB foi condenado por estelionato e lavagem de dinheiro, porém ele conquistou a liberdade provisória com algumas condições. Ele precisa comparecer periodicamente em juízo para relatar suas atividades, não se mudar do atual endereço, entregar o passaporte e não frequentar ou usar redes sociais.

Vale pontuar que na imagem compartilhada nas redes sociais da profissional, Nego Di aparece sorridente enquanto as advogadas celebram a soltura do cliente brindando com espumante.

Então, quando a advogada publicou a foto com o humorista, ele estaria ferindo uma das regras do acordo. Após perder a profissional, segundo a apuração do Porto Alegre 24 horas, apenas Camila Kersch Rodrigues continua na equipe jurídica de Nego Di.