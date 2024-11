Charge - 30 de novembro de 2024

O prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), anunciou ontem os primeiros cinco secretários de seu futuro governo. Durante coletiva de imprensa, o podemista afirmou que buscou para o primeiro escalão pessoas que têm “conhecimento profundo” e estão preparadas para entregar à população tudo o que foi planejado para seu governo.

“Vamos governar com um time, para realmente mostrar a São Bernardo e ao povo de nossa cidade que ninguém consegue fazer um governo sozinho. Vamos governar a partir de janeiro para aquele que votou em Marcelo Lima e para aquele que não votou. Para a oposição e para a situação”, pontuou.

O prefeito escolheu Jean Gorinchteyn, ex-secretário do Estado de São Paulo, para comandar a pasta de Saúde. Médico e professor de infectologia, Gorinchteyn liderou as estratégias de combate à pandemia de Covid-19 no Estado. Fernanda Penatti atuará ao lado de Jean como secretária-adjunta de Saúde.