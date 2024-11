Gorinchteyn é ‘estrela’ de 1ª leva de secretários municipais de Marcelo

O prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), anunciou ontem os primeiros cinco secretários de seu futuro governo. Durante coletiva de imprensa, o podemista afirmou que buscou para o primeiro escalão pessoas que têm “conhecimento profundo” e estão preparadas para entregar à população tudo o que foi planejado para seu governo.

“Vamos governar com um time, para realmente mostrar a São Bernardo e ao povo de nossa cidade que ninguém consegue fazer um governo sozinho. Vamos governar a partir de janeiro para aquele que votou em Marcelo Lima e para aquele que não votou. Para a oposição e para a situação”, pontuou.

O prefeito escolheu Jean Gorinchteyn, ex-secretário do Estado de São Paulo, para comandar a pasta de Saúde. Médico e professor de infectologia, Gorinchteyn liderou as estratégias de combate à pandemia de Covid-19 no Estado. Fernanda Penatti atuará ao lado de Jean como secretária-adjunta de Saúde.

“Gostei muito da frase que Gorinchteyn usou: que é missão de vida entregar para São Bernardo tudo o que está no plano de governo. Precisamos fazer com que São Bernardo saia do discurso”, disse.

Marcelo Lima anunciou, também, Samara Dinis para a Secretaria de Cultura. Referência em políticas públicas culturais e educacionais em São Bernardo, Samara coordenou as discussões e a sistematização das propostas para a cultura no plano de governo do podemista.

Engenheiro civil com mais de 40 anos de experiência em construção civil, especializado em infraestrutura urbana, Francisco José Carone Garcia comandará a pasta de Transportes e Vias Públicas. Já a Chefia de Gabinete ficará a cargo de Juliane Nakamura. Advogada, Juliane atuou em diversas campanhas do prefeito eleito, inclusive a mais recente, quando coordenou a área jurídico-administrativa operacional da campanha.

Ex-vereador por dois mandatos, com experiência em logística intermodal, gestão empresarial e expansão de negócios, Rafael Demarchi assumirá a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo. “É um rapaz jovem que, como eu, sonhou em ser prefeito de São Bernardo. Rafael Demarchi terá a missão de criar o polo tecnológico, o centro logístico, bem como trazer novas indústrias e apoiar 100% as que já estão aqui”, disse.

REFORMA

O prefeito eleito antecipou que a Secretaria de Transportes e Vias Públicas e pasta de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo passarão por mudanças com a reforma administrativa que pretende implementar a partir do próximo ano.

Marcelo Lima destacou, ainda, que os nomes dos demais secretários serão anunciados antes da posse, em 1º de janeiro. “Um governo tem de ser feito com pessoas técnicas e experientes. Pessoas que conhecem a gestão pública, mas também tem de ser feito com política. A política faz parte e vamos continuar fazendo esse debate ao longo do mês de dezembro. Até o dia 30 de dezembro teremos todo o nosso secretariado divulgado”, afirmou.

Para prefeito eleito, orçamento menor não é problema