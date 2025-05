Na região, Tarcísio afirma: ‘sou candidato à reeleição’

Em agenda em São Bernardo, na tarde dessa terça-feira (6), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) usou apenas quatro palavras para afastar, por ora, a possibilidade de disputar a presidência da República no próximo ano: “sou candidato à reeleição”. A fala sucinta proferida ao Diário ocorre em meio às especulações de nomes para servir de alternativas da direita, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue inelegível devido à prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Tarcísio participou de cerimônia para a entrega de 736 títulos de propriedade a moradores de um conjunto habitacional na Vila Ferreira, além de apresentar uma carreta móvel da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). Após a solenidade, o governador não quis conceder entrevista coletiva à imprensa, mas respondeu rapidamente ao questionamento da reportagem sobre sua pretensão eleitoral no futuro pleito federal.

Favorito à reeleição, Tarcísio desponta na liderança em sondagens sobre a corrida ao Palácio dos Bandeirantes no ano que vem. Segundo levantamento divulgado ontem pelo instituto Paraná Pesquisas, em um primeiro cenário, o governador surge na ponta com 42,1% das intenções de votos, à frente do vice-presidente e ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) com 21,1%, da deputada federal Erika Hilton (Psol), que alcança 9,4%. Nesse quadro, o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) soma 4,0%.

Em segundo levantamento, sem Alckmin, Tarcísio amplia a vantagem para 46,5%, já com distância considerável e longe do aperto sobre o segundo colocado, o também ex-governador e atual ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), que pontua apenas 11,9%. Por sua vez, Erika Hilton e Paulo Serra se mantêm estáveis com 9,7% e 4,7%, respectivamente.

O nome de Tarcísio é ventilado como uma das principais opções do campo da direita na briga pela presidência, que provavelmente contará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela reeleição. Declarado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por oito anos, a contar a partir de 2022, Bolsonaro ainda afirma candidatura pelo comando do Palácio do Planalto em outubro de 2026.

Enquanto a direita brasileira segue sem definição em torno de Bolsonaro, nomes como da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), e dos governadores Ronaldo Caiado (União Brasil, Goiás), Romeu Zema (Novos, Minas Gerais) e Eduardo Leite (prestes a se filiar ao PSD, no Rio Grande do Sul) surgem no horizonte contra o petismo.