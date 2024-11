Régua alta

O anúncio dos primeiros secretários do futuro governo de São Bernardo reforça a disposição do prefeito eleito, Marcelo Lima (Podemos), em priorizar a eficiência e a competência técnica na administração pública. Com a escolha para comandar a Saúde do nomes Jean Gorinchteyn, infectologista que comandou a batalha contra a Covid-19 no Estado de São Paulo, o futuro chefe do Executivo demonstra ompromisso com auxiliares qualificados, capazes de traduzir projetos em resultados concretos para a população. A escolha de profissionais reconhecidos em suas áreas sinaliza esforço para superar desafios históricos em setores que exigem planejamento e execução assertivos.

Essa estratégia valoriza tanto o mérito técnico como também aponta para uma abordagem de governança baseada em diálogo e inclusão. Ao destacar que governará para todos os cidadãos, independentemente de preferências partidárias, Marcelo Lima se posiciona como um gestor que reconhece o valor da diversidade de opiniões no fortalecimento das políticas públicas. A presença de lideranças como o ex-vereador e ex-prefeiturável Rafael Demarchi, que será responsável por impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnoló-gico da cidade, exemplifica o foco na modernização e no fortalecimento da economia local, pilares essenciais para ampliar oportunidades e melhorar a qualidade de vida dos munícipes.

Além disso, a articulação entre técnica e política, mencionada pelo prefeito eleito na entrevista que se seguiu à apresentação dos futuros colaboradores, reforça a necessidade de uma gestão equilibrada. A composição inicial do secretariado indica que há uma intenção clara de combinar experiência administrativa e inovação para implementar reformas estruturais. Tal escolha pode ser decisiva para que São Bernardo avance em serviços públicos mais ágeis e eficientes, correspondendo aos anseios da população. A expectativa agora recai sobre a definição dos demais membros do governo que toma posse em 1º de janeiro. Ao subir a régua da qualificação, Lima estabeleceu patamar do qual não pode recuar.