Nasce o ABC. Futuro Grande ABC. CTBC, Paço, Recap. Resistência da Cerâmica. Urbano modificado.

“Santo André das tantas esquinas, das muitas histórias e encantos, tem o retrato de algumas ruínas, das chaminés do tempo, o meu pranto!”.

Versos do poema “Livre terra amada”, de Leonardo J. D. Campos (volume 2 de ‘Poemas da Cidade’ - Ed. Coopacesso, 2015).

Leonardo Campos nasceu em Leopoldina (MG). Graduado e pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas. Escritor. Organizador e coordenador geral do projeto “Poemas da Cidade”, vários volumes publicados

Coube à nova Imprensa regional, representada pela Folha do Povo, ensaiada pelos semanários News Seller e O Repórter, e consolidada pelo Diário do Grande ABC, contar esta história.

Estes veículos ultrapassavam a cobertura doméstica, paroquial, bairrista, para pensar o regional. Em suas páginas, os grandes empreendimentos – como a construção das praças cívicas dos Paços Municipais – e a derrocada – caso da histórica Cerâmica São Caetano.

A cerâmica (fábrica) abriu espaço à cerâmica (shopping). Ao seu redor, a ocupação de morros por famílias em busca de um local para morar. Assim nasceu Cidade Heliópolis, espaço estendido de São João Clímaco.

REGIONALIDADE

1 – Em Santo André, a primeira sede da Companhia Telefônica da Borda do Campo

2 – Em São Bernardo, a construção do Paço Municipal

3 – Em São Caetano, festa na Cerâmica, com as colinas da futura Cidade Heliópolis

4 – Centro urbano de Diadema e sua configuração urbanística moderna ao se separar de São Bernardo

5 – Em Mauá, com a Refinaria de Petróleo União, a semente do polo petroquímico

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 28 de abril de 1995 – Edição 8999

MANCHETE – Imposto do cheque especial sobe 200%.

EDUCAÇÃO – O Grande ABC não tinha vagas para todas as crianças em Emeis.

RIBEIRÃO PIRES – Começava a 59ª Festa do Pilar e a professora Patrícia de Paula contava a história do evento. Pai, avô e bisavô, ela mesma, toda família, sempre trabalharam pelo sucesso da festa.

EM 28 DE ABRIL DE...

2024 – “Memória” noticiava encontro dos memorialistas das Setecidades no Salão Nobre do Diário do Grande ABC. Em exposição, como se deu a formação político-administrativa do Grande ABC.

NOTA DA MEMÓRIA – O encontro pioneiro foi em 19 de abril. Desde então, foram promovidas reuniões em São Caetano (duas vezes), Mauá, São Bernardo e Ribeirão Pires.

