A caçulinha. Que recebeu um papa. Papa que virou santo. Um convite geral. Visite a cidade...

HÁ QUASE MEIO SÉCULO...

Entre 12 e 13 de novembro de 1975, Albino Luciani, o cardeal e patriarca de Veneza, visitava Rio Grande da Serra.

Veio de trem, desde a Estação da Luz.

Foi recepcionado pelas irmãs franciscanas de Cristo Rei e pela prefeita Irineia José Midoli.

Visitou o padre Giuseppe Pisoni na Vila Lopes.

Três anos depois, em 1978, foi eleito papa, adotando o nome de João Paulo em homenagem aos dois papas anteriores: João XXIII e Paulo VI.

Seu pontificado foi de apenas 33 dias, pois faleceu em 28 de setembro de 1978, aos 65 anos.

Em 2022 foi beatificado pelo Papa Francisco

MEIO SÉCULO DEPOIS...

A Prefeitura de Rio Grande da Serra convida para celebrar o 61º aniversário da cidade com um emocionante hasteamento da bandeira

Data: 3 de maio de 2025.

Horário: 7h da manhã

Local: Rua do Progresso, 700 – Centro.

E o convite público reforça:

Venha fazer parte desse momento cívico e especial. Sua presença é essencial.

SÓ 61 ANOS?

O convite oficial da Municipalidade de Rio Grande da Serra reporta-se ao ano de 1964, porque em 28 de fevereiro daquele ano era sancionada a lei estadual número 8092, que cria o Município de Rio Grande da Serra e complementa outra lei estadual, a 8050, de 31-12-1963, que outorgou ao antigo distrito de Icatuaçu o nome de Rio Grande da Serra.

A cidade optou pelo 3 de maio, antigo dia de Santa Cruz, feriado local, para comemorar o aniversário de sua emancipação político-administrativa.

Na verdade, a história de Rio Grande da Serra é bem mais antiga, e a prova concreta é a capela de São Sebastião, erigida no século XVII.

VAI LÁ...

Ao iniciar a Semana Rio Grande da Serra 2025, “Memória” entende que é um bom momento para viajar pela história da querida Rio Grande.

Para tal, contamos com os escritos e depoimentos dos antigos e com a observância de você, leitor, que talvez não tenha recebido a tempo este convite da Prefeitura para a festa de hoje.

Não se preocupe. O feriado prolongado apenas começa. Visite a encantadora cidade benjamim do Grande ABC. É pertinho. Dá para ir de trem. E respirar os ares atlânticos bem nossos.

Crédito da imagem 1 – Arte: PMRGS (25-9-2022); acervo: Memória

UM PAPA NA CIDADE. Em 2022 a Prefeitura de Rio Grande da Serra lembrava a beatificação do Papa João Paulo: obrigado, jornalista Roberto Nascimento

NAS ONDAS DO RÁDIO

1929.

O Bando de Tangarás.

Entre os quais, Braguinha.

O que cantou ‘As Pastorinhas’...

Texto: Milton Parron

O Brasil do início de 1929 já vivia, como o resto do mundo ocidental, o temor de uma crise econômica sem precedentes, que naquele mesmo ano provocaria uma quebradeira geral, falências, desemprego, inflação estratosférica, grandes fortunas desmoronando da noite para o dia como castelos de areia.

Nosso principal produto de exportação, o café, teve seu preço despencando junto com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e isso levou muitos investidores, aqui e lá fora, ao suicídio, um horror!

Esse era o cenário, quando um grupo de jovens, todos estudantes, zombando da debacle econômica, resolveram dividir suas preocupações que eram voltadas aos estudos, também com a música.

Eram afinados e vários deles também tinham talento para a composição e, assim, formaram um grupo musical ao qual deram o nome de Bando de Tangarás.

Almirante, João de Barro e Alvinho eram conhecidos por seus apelidos e os outros dois pelos nomes de batismo, Noel Rosa e Henrique Brito.

O Bando de Tangarás teve uma vida efêmera, fundado em 1929 dissolveu-se em 1931, porém, quatro deles seguiram carreira solo e se deram muito bem.

O último dos cinco a nos deixar, em 2006, foi João de Barro, cujo nome de certidão era Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, autor de “Touradas em Madri”, “As Pastorinhas”, “Linda Lourinha” e por aí vai…

No programa “Memória” deste final de semana os “pitacos” aqui mencionados não refletem a riqueza e o sabor da longa entrevista com Braguinha cantando e, com seu jeitão de tio mais querido da família, também contando histórias da MPB de outros tempos.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 3 de maio de 1995 – Edição 9003

COMÉRCIO – Rede norte-americana abria em São Caetano a primeira unidade do Sam’s Clube do País, na Avenida dos Estados.

IMPRENSA – Segurança do lixão de Mauá agredia o repórter-fotográfico Leonardo Colosso, do Diário, que ali realizava reportagem.

EDITORIAL – Agressão covarde.

Os donos do aterro sanitário de Mauá sucumbiram às cruas imagens de sua própria negligência.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, além de Rio Grande da Serra, aniversariam em 3 de maio: Areiópolis, Bebedouro, Brotas, Catiguá, Cesário Lange, Iracemápolis, Pinhalzinho, Poloni, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santópolis do Aguapeí, São Francisco e Valentim Gentil.

Pelo Brasil, aniversariam hoje outros 15 municípios, entre os quais Croatá (CE), Miracema (RJ) e Três de Maio (RS).

HOJE

Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, data criada em 20 de dezembro de 1993 pela Assembleia Geral das Nações Unidas

Dia do Parlamento

Dia do Sertanejo

Dia Mundial do Sol.

Santa Cruz

3 de maio

Unificada com a festa de exaltação da Santa Cruz, em 14 de setembro, permanece como a data maior de Rio Grande da Serra.

Ilustração: Opus Dei (divulgação)